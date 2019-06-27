Підсумковий випуск новин за 22:00: Конфлікт Зеленського та Клімкіна. Історія пораненого бійця
У підсумковому випуску новин за 27 червня станом на 22:00 – президент України нагримав на очільника МЗС Клімкіна та звинуватив міністра у тому, що той без його відома відправив ноту щодо звільнення українських моряків. Боєць 79 окремої десантно-штурмової бригади Микола Гриненко працював розвідником. На одному з завдань він натрапив на розтяжку та отримав контузію, тоді ж його захопили вороги.
Також у випуску:
Проросійські бойовики з мінометів б'ють по околицях Мар'їнки: репортаж з передової.
Апокаліпсис у Києві ламав дерева, зривав дахи і валив металеві огорожі, одна людина загинула.
Чи можна сприймати концерти та культурні тури як агітацію: думки експертів.
Джерело: 24 канал
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