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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Корпоратив "слуг народу". Обшуки в спортклубі Порошенка

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 грудня станом на 22:00 – для нардепів "Слуги народу" влаштували новорічний корпоратив. Вела захід Катерина Осадча, співали для політиків Jerry Heil з Тіною Кароль, а жартував "Квартал 95". ДБР спільно з СБУ провели обшуки в елітному спортклубі столиці, кінцевим власником якого називають п'ятого президента Петра Порошенка.

      Також у випуску: 

      У британському парламенті дали зелене світло для Brexit. Більшість депутатів підтримали угоду про вихід з ЄС, запропоновану прем'єром.

      В Новий рік із розмахом: у Харкові на підготовку до свята міська влада витратила 75 мільйонів гривень.

      Уряд почав оцифровувати документи, тож у майбутньому більшість папірців переселяться в телефони українців.

      З початку доби проросійські бойовики п'ять разів обстрілювали українських захисників на Донбасі.

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      Теги: Новини України Випуск новин Слуга народу СБУ Державне бюро розслідувань Петро Порошенко
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