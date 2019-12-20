Підсумковий випуск новин за 22:00: Корпоратив "слуг народу". Обшуки в спортклубі Порошенка

У підсумковому випуску новин за 20 грудня станом на 22:00 – для нардепів "Слуги народу" влаштували новорічний корпоратив. Вела захід Катерина Осадча, співали для політиків Jerry Heil з Тіною Кароль, а жартував "Квартал 95". ДБР спільно з СБУ провели обшуки в елітному спортклубі столиці, кінцевим власником якого називають п'ятого президента Петра Порошенка.

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У британському парламенті дали зелене світло для Brexit. Більшість депутатів підтримали угоду про вихід з ЄС, запропоновану прем'єром.

В Новий рік із розмахом: у Харкові на підготовку до свята міська влада витратила 75 мільйонів гривень.

Уряд почав оцифровувати документи, тож у майбутньому більшість папірців переселяться в телефони українців.

З початку доби проросійські бойовики п'ять разів обстрілювали українських захисників на Донбасі.