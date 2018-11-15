Підсумковий випуск новин за 22:00: Корупційне листування Продана. Реєстр злитих справ
У підсумковому випуску новин за 15 листопада станом на 22:00 – журналісти оприлюднили переписку екс-очільника ДФС Мирослава Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині. Центр протидії корупції створив "Реєстр злитих справ" – це публічний ресурс, де українці можуть почитати про найрезонансніші корупційні скандали.
Також у випуску:
Кому "закривати рота" вирішують у регіонах особи, які обіймають одразу дві посади: офіційну, у органах державної влади, і неофіційну, яку у народі називають "смотрящий".
Танки, бронетранспортери та ПТРК сьогодні з Києва вирушають у бойові підрозділи.
В ООН розглянуть проект резолюції щодо Криму.
Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця".
Джерело: 24 канал
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