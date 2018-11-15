Підсумковий випуск новин за 22:00: Корупційне листування Продана. Реєстр злитих справ

У підсумковому випуску новин за 15 листопада станом на 22:00 – журналісти оприлюднили переписку екс-очільника ДФС Мирослава Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині. Центр протидії корупції створив "Реєстр злитих справ" – це публічний ресурс, де українці можуть почитати про найрезонансніші корупційні скандали.

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