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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Корупційне листування Продана. Реєстр злитих справ

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 листопада станом на 22:00 – журналісти оприлюднили переписку екс-очільника ДФС Мирослава Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині. Центр протидії корупції створив "Реєстр злитих справ" – це публічний ресурс, де українці можуть почитати про найрезонансніші корупційні скандали.

      Також у випуску:

      Кому "закривати рота" вирішують у регіонах особи, які обіймають одразу дві посади: офіційну, у органах державної влади, і неофіційну, яку у народі називають "смотрящий".

      Танки, бронетранспортери та ПТРК сьогодні з Києва вирушають у бойові підрозділи. 

      В ООН розглянуть проект резолюції щодо Криму.

      Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця".

       

       

      Теги: Випуск новин Корупція
      Джерело: 24 канал
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