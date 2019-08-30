Підсумковий випуск новин за 22:00: Ліквідація пожежі на хімпідприємcтві. Обмін полоненими

У підсумковому випуску новин за 30 серпня станом на 22:00 – масштабну пожежу на Львівщині ліквідували. Сьогодні пообіді у селі Чишки загорівся один з місцевих хімічних підприємств. Ніякого обміну полоненими, про який на всі говорили ще з ночі, не відбулося. Не поширювати фейки про звільнення полонених закликали в Офісі Президента. Однак сам генпрокурор Рябошапка написав про це у Facebook.

Також у випуску: Держбюро розслідувань спільно з СБУ провели обшуки у Національній суспільній телерадіокомпанії та у квартирі голови правління НСТУ Зураба Аласанії. У Дрогобичі на Львівщині сьогодні прощалися зі шістьома загиблими під завалами багатоповерхівки. Міністром внутрішніх справ залишили Авакова.

Джерело: 24 канал