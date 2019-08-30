Підсумковий випуск новин за 22:00: Ліквідація пожежі на хімпідприємcтві. Обмін полоненими
У підсумковому випуску новин за 30 серпня станом на 22:00 – масштабну пожежу на Львівщині ліквідували. Сьогодні пообіді у селі Чишки загорівся один з місцевих хімічних підприємств. Ніякого обміну полоненими, про який на всі говорили ще з ночі, не відбулося. Не поширювати фейки про звільнення полонених закликали в Офісі Президента. Однак сам генпрокурор Рябошапка написав про це у Facebook.
Також у випуску:
Держбюро розслідувань спільно з СБУ провели обшуки у Національній суспільній телерадіокомпанії та у квартирі голови правління НСТУ Зураба Аласанії.
У Дрогобичі на Львівщині сьогодні прощалися зі шістьома загиблими під завалами багатоповерхівки.
Міністром внутрішніх справ залишили Авакова.
Джерело: 24 канал
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