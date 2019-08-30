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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Ліквідація пожежі на хімпідприємcтві. Обмін полоненими

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 серпня станом на 22:00 – масштабну пожежу на Львівщині ліквідували. Сьогодні пообіді у селі Чишки загорівся один з місцевих хімічних підприємств. Ніякого обміну полоненими, про який на всі говорили ще з ночі, не відбулося. Не поширювати фейки про звільнення полонених закликали в Офісі Президента. Однак сам генпрокурор Рябошапка написав про це у Facebook.

      Також у випуску:

      Держбюро розслідувань спільно з СБУ провели обшуки у Національній суспільній телерадіокомпанії та у квартирі голови правління НСТУ Зураба Аласанії.

      У Дрогобичі на Львівщині сьогодні прощалися зі шістьома загиблими під завалами багатоповерхівки. 

      Міністром внутрішніх справ залишили Авакова.

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      Теги: Випуск новин Новини України Обмін полоненими Новини Львова Пожежа
      Джерело: 24 канал
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