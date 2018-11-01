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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Лист від Сенцова. Приїзд Меркель до Києва

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 листопада станом на 22:00 – Олег Сенцов написав листа правозахисникам, в якому повідомив, що почуває себе краще, але ще приймає ліки. Ангела Меркель прилетіла до Києва, президент традиційно подарував їй букет квітів, вона теж зробила приємний жест – привіталась з військовими українською. Кілька днів тому вона заявила, що йде з політики.

      Також у випуску: 

      Росія вирішила ввести свої санкції проти українських депутатів, міністрів, бізнесменів і компаній, до списку увійшли 322 людини.

      В Україні подорожчав газ для населення, цифри у платіжках збільшаться на 23%.

      У Львові відзначають річницю Листопадового чину.

       

      Теги: Ангела Меркель Новини політики Новини Києва Випуск новин Олег Сенцов заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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