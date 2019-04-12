Підсумковий випуск новин за 22:00: Масове отруєння у Львові. Виплата аліментів в Україні
У підсумковому випуску новин за 12 квітня станом на 22:00 – у Львові після масового отруєння дітей у дитсадку проведуть перевірки усіх їдалень закладів освіти. В Україні вже понад рік діє жорсткий закон, який змушує, здебільшого чоловіків, сплачувати після розлучення гроші на утримання дитини.
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Джерело: 24 канал
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