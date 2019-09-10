Підсумковий випуск новин за 22:00: Масштабна пожежа на полігоні. Порошенко не прийшов у ДБР
У підсумковому випуску новин за 10 вересня станом на 22:00 – на військовому полігоні під Харковом горять торф'яники. Кілька навколишніх сіл опинилися у полоні їдкого смогу. Петро Порошенко знову не прийшов на допит. Сьогодні, як і в попередні рази, його чекали у Державному бюро розслідувань.
Також у випуску:
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Дональд Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Джона Болтона.
Джерело: 24 канал
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