Підсумковий випуск новин за 22:00: Мітинг біля штабу Зеленського. Заробіток на виборах

У підсумковому випуску новин за 9 квітня станом на 22:00 – біля штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського відбулись одразу декілька мітингів. У Сумах вимагають чесного покарання для доньки депутата, яка на позашляховику збила 24-річну дівчину. Кмітливі українці вже на повну заробляють на виборах – знижки на здачу аналізів, футболки з цитатами політиків, сотні інтернет-мемів.

Також у випуску: У партії "Самопоміч" відбулось засідання щодо можливого виходу кількох депутатів з фракції. На НСК "Олімпійському" Сергій Яровий, Сергій Князєв та Микола Чечоткін вирішували, як краще підготувати стадіон до дебатів. Ігор Коломойський може повернути собі "Приватбанк". Він подав позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою. Сьогодні наступник Нурсултана Назарбаєва оголосив про позачергові президентські вибори.

Джерело: 24 канал