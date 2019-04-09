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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Мітинг біля штабу Зеленського. Заробіток на виборах

      Випуск новин 110 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 квітня станом на 22:00 – біля штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського відбулись одразу декілька мітингів. У Сумах вимагають чесного покарання для доньки депутата, яка на позашляховику збила 24-річну дівчину. Кмітливі українці вже на повну заробляють на виборах – знижки на здачу аналізів, футболки з цитатами політиків, сотні інтернет-мемів.

      Також у випуску:

      У партії "Самопоміч" відбулось засідання щодо можливого виходу кількох депутатів з фракції.

      На НСК "Олімпійському" Сергій Яровий, Сергій Князєв та Микола Чечоткін вирішували, як краще підготувати стадіон до дебатів.

      Ігор Коломойський може повернути собі "Приватбанк". Він подав позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою. 

      Сьогодні наступник Нурсултана Назарбаєва оголосив про позачергові президентські вибори.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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