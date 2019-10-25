Підсумковий випуск новин за 22:00: Напад тітушок на одеситів. Як лікувати застуду
У підсумковому випуску новин за 25 жовтня станом на 22:00 – на Гагарінському плато в Одесі молодики спортивної статури напали на містян, які не давали вести незаконне будівництво. Правоохоронці у сутичку не втрутилися. В Україні не за горами сезон застуд. Як краще боротися із вірусами – з'ясовували журналісти 24 каналу.
Також у випуску:
У Києві розпочали підключення житлових будинків до централізованого теплопостачання.
В Запоріжжі затримали зловмисника, який напередодні ударив ножем ромську активістку Анжеліку Бєлову.
Птах у роумінгу: орлиця полетіла на зимівлю незвичайним маршрутом та розорила російських орнітологів.
В аеропорту Харкова затримали заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, який перебував у розшуку.