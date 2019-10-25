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      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Напад тітушок на одеситів. Як лікувати застуду

      Випуск новин 141 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 25 жовтня станом на 22:00 – на Гагарінському плато в Одесі молодики спортивної статури напали на містян, які не давали вести незаконне будівництво. Правоохоронці у сутичку не втрутилися. В Україні не за горами сезон застуд. Як краще боротися із вірусами – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      У Києві розпочали підключення житлових будинків до централізованого теплопостачання.

      В Запоріжжі затримали зловмисника, який напередодні ударив ножем ромську активістку Анжеліку Бєлову.

      Птах у роумінгу: орлиця полетіла на зимівлю незвичайним маршрутом та розорила російських орнітологів. 

      В аеропорту Харкова затримали заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, який перебував у розшуку.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Тітушки Новини Одеси Випуск новин
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