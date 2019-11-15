Підсумковий випуск новин за 22:00: Нардепка Верещук йде з посади. Затримання терориста в Україні
У підсумковому випуску новин за 15 листопада станом на 22:00 – "слуга народу" Ірина Верещук іде з посади представника Кабміну у Верховній Раді. Це рішення пояснює тим, що вони з прем'єром не спрацювалися. СБУ затримала одного з лідерів "Ісламської держави" Аль Бара Шишані. Операція із затримання бойовика терористичної організації відбулась на Київщині, спільно з МВС Грузії та ЦРУ США.
Також у випуску:
Керівництво Китаю пригрозило жителям Гонконгу. Мовляв, протести та насильство загрожує принципу "одна країна – дві системи".
Колишнього заступника голови Нацбанку Олександра Писарука відпустять під заставу у розмірі п'яти мільйонів гривень.
В Офісі Президента повідомили дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – вона відбудеться 9 грудня.
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