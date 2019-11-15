Підсумковий випуск новин за 22:00: Нардепка Верещук йде з посади. Затримання терориста в Україні

У підсумковому випуску новин за 15 листопада станом на 22:00 – "слуга народу" Ірина Верещук іде з посади представника Кабміну у Верховній Раді. Це рішення пояснює тим, що вони з прем'єром не спрацювалися. СБУ затримала одного з лідерів "Ісламської держави" Аль Бара Шишані. Операція із затримання бойовика терористичної організації відбулась на Київщині, спільно з МВС Грузії та ЦРУ США.

Також у випуску: Керівництво Китаю пригрозило жителям Гонконгу. Мовляв, протести та насильство загрожує принципу "одна країна – дві системи". Колишнього заступника голови Нацбанку Олександра Писарука відпустять під заставу у розмірі п'яти мільйонів гривень. В Офісі Президента повідомили дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – вона відбудеться 9 грудня. У Сумах спіймали чоловіка, який за кілька місяців викрав 50 люків із вулиць міста.