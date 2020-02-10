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      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ БОГДАН РИНОК ЗЕМЛІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Наслідки негоди на Львівщині. Дослідження ВООЗ у Китаї

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 лютого станом на 22:00 – на Львівщині шквальний вітер позривав дахи та повалив дерева. Наразі мешканці 209 населених пунктів залишилися без світла. Всесвітня організація з охорони здоров'я направила до Китаю групу передових пульмонологів для дослідження смертельного коронавірусу.

      Також у випуску: 

      Суд обрав запобіжний захід для волонтерки Марусі Звіробій суд: вона має здати закордонний паспорт, не виїздити без дозволу за межі Київщини та носити електронний браслет.

      Двох затриманих учасників перестрілки, що сталася в Мукачевому, відправили у СІЗО на два місяці із можливістю внесення застави у 315 тисяч гривень. 

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у Кабміні можуть з'явитися нові міністерства: наприклад, Міністерство молоді та спорту можуть відділити від Мінкульту. 

      Головну нагороду кінопремії Оскар вперше отримав не англомовний фільм, а південнокорейська драма "Паразити"

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      10 лютого
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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Львова Китай
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