Підсумковий випуск новин за 22:00: Наслідки негоди на Львівщині. Дослідження ВООЗ у Китаї

У підсумковому випуску новин за 11 лютого станом на 22:00 – на Львівщині шквальний вітер позривав дахи та повалив дерева. Наразі мешканці 209 населених пунктів залишилися без світла. Всесвітня організація з охорони здоров'я направила до Китаю групу передових пульмонологів для дослідження смертельного коронавірусу.

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Головну нагороду кінопремії Оскар вперше отримав не англомовний фільм, а південнокорейська драма "Паразити"