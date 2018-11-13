Підсумковий випуск новин за 22:00: Наслідки від обстрілів Ізраїлю. Прорив теплотраси

У підсумковому випуску новин за 13 листопада станом на 22:00 – Від обстрілів ХАМАСу в Ізраїлі постраждали 73 людини, одна – загинула. Випустили понад 350 ракет по півдню країни. У центрі Києва авто з двома пасажирами провалилося під землю через прірву. Вона утворилася після прориву теплотраси.

Також у випуску: Головний аеропорт України "Бориспіль" опинився в світовому антирейтингу. Через постійні обстріли з боку проросійських бойовиків та активність їхніх диверсійних груп, наші воїни розширили лінію оборони. УПЦ МП розірвала зв'язки з Константинополем і відмовилась об'єднуватися з іншими церквами.