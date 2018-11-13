Підсумковий випуск новин за 22:00: Наслідки від обстрілів Ізраїлю. Прорив теплотраси
У підсумковому випуску новин за 13 листопада станом на 22:00 – Від обстрілів ХАМАСу в Ізраїлі постраждали 73 людини, одна – загинула. Випустили понад 350 ракет по півдню країни. У центрі Києва авто з двома пасажирами провалилося під землю через прірву. Вона утворилася після прориву теплотраси.
Також у випуску:
Головний аеропорт України "Бориспіль" опинився в світовому антирейтингу.
Через постійні обстріли з боку проросійських бойовиків та активність їхніх диверсійних груп, наші воїни розширили лінію оборони.
УПЦ МП розірвала зв'язки з Константинополем і відмовилась об'єднуватися з іншими церквами.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі