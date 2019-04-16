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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Незаконна агітація. Екологічна катастрофа на Житомирщині

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 22:00 – останні дні перед другим туром кандидати використовують для агітації, зокрема й незаконної. Чинний гарант використовує свій статус і активно відвідує ток-шоу на телеканалах, а Зеленський кличе на безкоштовний концерт на "Олімпійському". На Житомирщині люди потерпають від мертвої річки, у яку скидають відходи.

      Також у випуску:

      Команди кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка домовилися про дебати.

      Українці запустили флеш-моб "Є питання", у якому вони записують на відео питання кандидатам.

      Київський міжнародний інститут соціології опублікував свіжі президентські рейтинги.

      Українці розповіли, що має зробити новий президент у перші 100 днів роботи.

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      Теги: Новини України Випуск новин Порошенко і Зеленський Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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