Підсумковий випуск новин за 22:00: Незаконна агітація. Екологічна катастрофа на Житомирщині
У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 22:00 – останні дні перед другим туром кандидати використовують для агітації, зокрема й незаконної. Чинний гарант використовує свій статус і активно відвідує ток-шоу на телеканалах, а Зеленський кличе на безкоштовний концерт на "Олімпійському". На Житомирщині люди потерпають від мертвої річки, у яку скидають відходи.
Також у випуску:
Команди кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка домовилися про дебати.
Українці запустили флеш-моб "Є питання", у якому вони записують на відео питання кандидатам.
Київський міжнародний інститут соціології опублікував свіжі президентські рейтинги.
Українці розповіли, що має зробити новий президент у перші 100 днів роботи.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі