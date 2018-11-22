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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Ніч у Раді. "Тарифні бунти" в Україні

      Випуск новин 99 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 листопада станом на 22:00 – тривають консультації в українському парламенті. Перерва оголошена до 23:30, коли повинні розпочати розгляд змін до Податкового кодексу. Прийняття бюджету можливе вже зранку 23 листопада. Люди обурені підвищенням цін на проїзд у громадському транспорті. Раніше пасажири протестували у Херсоні, Тернополі, а тепер і у Києві.

      Також у випуску:

      Мільярд для фонду президента закладено у проекті бюджету на 2019 рік.

      У будівлі Будинку профспілок, де колись відбувалися протести і горіли майданівці, відкрили заклад швидкого харчування KFC.

      Як готується до виборів глава держави.

      Теги: Транспорт Верховна Рада Бюджет-2019 Випуск новин Тарифи
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 22 листопада
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