Підсумковий випуск новин за 22:00: Ніч у Раді. "Тарифні бунти" в Україні

У підсумковому випуску новин за 22 листопада станом на 22:00 – тривають консультації в українському парламенті. Перерва оголошена до 23:30, коли повинні розпочати розгляд змін до Податкового кодексу. Прийняття бюджету можливе вже зранку 23 листопада. Люди обурені підвищенням цін на проїзд у громадському транспорті. Раніше пасажири протестували у Херсоні, Тернополі, а тепер і у Києві.

Також у випуску: Мільярд для фонду президента закладено у проекті бюджету на 2019 рік. У будівлі Будинку профспілок, де колись відбувалися протести і горіли майданівці, відкрили заклад швидкого харчування KFC. Як готується до виборів глава держави.