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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нова стрілянина в Києві. Звернення Зеленського

      Випуск новин 282 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 грудня станом на 22:00 – у столиці знову стріляли. Відвідувачі ресторану "Баку" посварилися і в хід пішли травматичні пістолети. Постраждали кілька людей. Володимир Зеленський записав щотижневе звернення до українців. Президент повідомив, що переконав уряд погасити до кінця року всі борги вчителям і лікарям.

      Також у випуску:

      Представники голландської прокуратури заявили, що РФ свідомо не видала їм Володимира Цемаха – підозрюваного у справі катастрофи МН-17. 

      В аеропорту Одеси провели обшуки через розтрату 11 мільйонів гривень під час ремонту.

      ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн: потрібно лише заповнити форму з використанням електронного підпису.

      17-річна жителька американського штату Аризона застрягла у димоході. Вона хотіла потрапити до своєї подруги, яку зачинили вдома.

       

       

      У Києві знову сталася стрілянина: є поранені – з'явилися нові подробиці, фото та відео
      2 грудня
      50187
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Києва Випуск новин Стрілянина
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