Підсумковий випуск новин за 22:00: Нова стрілянина в Києві. Звернення Зеленського

У підсумковому випуску новин за 2 грудня станом на 22:00 – у столиці знову стріляли. Відвідувачі ресторану "Баку" посварилися і в хід пішли травматичні пістолети. Постраждали кілька людей. Володимир Зеленський записав щотижневе звернення до українців. Президент повідомив, що переконав уряд погасити до кінця року всі борги вчителям і лікарям.

Також у випуску: Представники голландської прокуратури заявили, що РФ свідомо не видала їм Володимира Цемаха – підозрюваного у справі катастрофи МН-17. В аеропорту Одеси провели обшуки через розтрату 11 мільйонів гривень під час ремонту. ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн: потрібно лише заповнити форму з використанням електронного підпису. 17-річна жителька американського штату Аризона застрягла у димоході. Вона хотіла потрапити до своєї подруги, яку зачинили вдома.