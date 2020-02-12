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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові деталі про коронавірус. Військові навчання на Рівненщині

      Випуск новин

      У підсумковому випуску новин за 12 лютого станом на 22:00 – Вчені висунули нову версію поширення коронавірусу. За їхніми словами, штам може передаватися через каналізацію. На Рівненщині провели масштабні навчання з територіальної оборони. Задля вдосконалення своїх навичок зібралися 250 військових зі всієї України.

      Також у випуску:

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      Суд розблокував приватизацію Центренерго.

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      Теги: Збройні сили України Рівне Новини України Випуск новин
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