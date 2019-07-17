Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові деталі вбивства 5-річного Кирила. Суд у справі моряків

У підсумковому випуску новин за 17 липня станом на 22:00 – ДБР оголосило підозру новому фігуранту у справі про вбивство п'ятирічного хлопчика поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому. Він був разом з двома затриманими в момент вистрілу. Суд у Москві продовжив арешт українським морякам на ще три місяці тримання під вартою.

Також у випуску: 17 липня світ вшановує жертв боїнгу рейсу МН17, збитого росіянами. У Миколаєві Зеленський вступив у суперечку з місцевими посадовцями та назвав їх бандитами. В Києві відбув другий день музичний фестиваль "Юпарк". У Кропивницькому водій помер просто під час затримання поліцейськими.

Джерело: 24 канал