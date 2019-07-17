Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові деталі вбивства 5-річного Кирила. Суд у справі моряків
У підсумковому випуску новин за 17 липня станом на 22:00 – ДБР оголосило підозру новому фігуранту у справі про вбивство п'ятирічного хлопчика поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому. Він був разом з двома затриманими в момент вистрілу. Суд у Москві продовжив арешт українським морякам на ще три місяці тримання під вартою.
Також у випуску:
17 липня світ вшановує жертв боїнгу рейсу МН17, збитого росіянами.
У Миколаєві Зеленський вступив у суперечку з місцевими посадовцями та назвав їх бандитами.
В Києві відбув другий день музичний фестиваль "Юпарк".
У Кропивницькому водій помер просто під час затримання поліцейськими.
Джерело: 24 канал
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