Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий командувач ООС. Наслідки негоди в Одесі

У випуску новин за 5 серпня станом на 22:00 – Володимир Зеленський призначив нового командувача ООС. Ним став Володимир Кравченко. А Олександра Сирського, який до того обіймав цю посаду, призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Одеса оговтується від руйнівної негоди. У селі Молога величезні потоки води змивали усе на своєму шляху.

Також у випуску: У команді Зеленського хочуть спілкуватися з виборцями через соцмережі, а не за допомогою журналістів. НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабара голові офісу президента Андрієві Богдану. У селі Броди в рамках Міжнародного фестивалю Моцарт відбувся грандіозний концерт пам'яті Йозефа Рота. Сполучені Штати Америки у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні.

Джерело: 24 канал