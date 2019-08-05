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      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий командувач ООС. Наслідки негоди в Одесі

      Випуск новин 124 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 серпня станом на 22:00 – Володимир Зеленський призначив нового командувача ООС. Ним став Володимир Кравченко. А Олександра Сирського, який до того обіймав цю посаду, призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Одеса оговтується від руйнівної негоди. У селі Молога величезні потоки води змивали усе на своєму шляху.

      Також у випуску:

      У команді Зеленського хочуть спілкуватися з виборцями через соцмережі, а не за допомогою журналістів.

      НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабара голові офісу президента Андрієві Богдану.

      У селі Броди в рамках Міжнародного фестивалю Моцарт відбувся грандіозний концерт пам'яті Йозефа Рота.

      Сполучені Штати Америки у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. 

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Випуск новин Новини Одеси Негода в Україні Війна Війна на Донбасі Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 5 серпня
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