Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий командувач ООС. Наслідки негоди в Одесі
У випуску новин за 5 серпня станом на 22:00 – Володимир Зеленський призначив нового командувача ООС. Ним став Володимир Кравченко. А Олександра Сирського, який до того обіймав цю посаду, призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Одеса оговтується від руйнівної негоди. У селі Молога величезні потоки води змивали усе на своєму шляху.
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Джерело: 24 канал
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