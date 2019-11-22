Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки в Одесі. Ураган в Кирилівці

У підсумковому випуску новин за 22 листопада станом на 22:00 – у будівлю Одеської мерії завітали представники СБУ і Генпрокуратури. Як пізніше заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, слідчі дії відбувалися відразу у трьох справах. Курортну Кирилівку накрив потужний ураган. Як наслідок – підтоплені бази відпочинку та заблоковані люди.

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Аеропорт Одеси весь день був Заблокований. Майже два десятки рейсів довелось скасувати через аварійну посадку турецького літака напередодні ввечері.

Біля берегів Одеси сталася аварія танкера. Через сильний шторм на мілину сіло молдовське судно "Делфі". Пізніше воно перекинулось на бік.

Міністр вирішив звільнити свою заступницю, яка потрапила в скандал. Очільник міністерства інфраструктури Владислав Криклій на наступне засідання уряду підготував відповідне подання.