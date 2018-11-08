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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Оновлення "Укрпошти". Експорт українських товарів

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 листопада станом на 22:00 – "Укрпошта" змінює відділення: для працівників – сучасні комп'ютери, нові робочі місця, кімнати відпочинку, а для клієнтів – термінали та окремі каси. Чому український мед втрачає позиції на європейському ринку.

      Також у випуску:

      Наталія Бурейко на своїх сторінці у Facebook публічно вибачилася перед високопосадовцем Нацполіції за пост, в якому вона звинувачувала його у домаганнях.

      Що у новому законі щодо розмитнення автівок не влаштовує власників "євроблях"

      Кількість хворих на кір в Україні у 2018 році може стати рекордною. 

      Теги: Випуск новин Експорт
      Джерело: 24 канал
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