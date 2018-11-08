Підсумковий випуск новин за 22:00: Оновлення "Укрпошти". Експорт українських товарів

У підсумковому випуску новин за 8 листопада станом на 22:00 – "Укрпошта" змінює відділення: для працівників – сучасні комп'ютери, нові робочі місця, кімнати відпочинку, а для клієнтів – термінали та окремі каси. Чому український мед втрачає позиції на європейському ринку.

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