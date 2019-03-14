Підсумковий випуск новин за 22:00: Отруєння у Дніпрі. Звільнення Божка
У підсумковому випуску новин за 14 березня станом на 22:00 – в одній із шкіл Дніпра масово захворіли діти – 14 березня понад 500 учнів не з'явилися на навчання. Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади керівника Служби зовнішньої розвідки України.
Також у випуску:
Україна сьогодні відзначає День добровольця. Більше 40 тисяч українців пішли служити до лав збройних сил. І більше 170 тисяч заключили контракт із ЗСУ.
У Києві вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого.
Невідомі місцеві патріоти у середмісті окупованого Донбасу повісили синьо-жовтий стяг.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі