Підсумковий випуск новин за 22:00: Отруєння у Дніпрі. Звільнення Божка

У підсумковому випуску новин за 14 березня станом на 22:00 – в одній із шкіл Дніпра масово захворіли діти – 14 березня понад 500 учнів не з'явилися на навчання. Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Також у випуску: Україна сьогодні відзначає День добровольця. Більше 40 тисяч українців пішли служити до лав збройних сил. І більше 170 тисяч заключили контракт із ЗСУ. У Києві вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого. Невідомі місцеві патріоти у середмісті окупованого Донбасу повісили синьо-жовтий стяг.