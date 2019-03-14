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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Отруєння у Дніпрі. Звільнення Божка

      Випуск новин 122 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 березня станом на 22:00 – в одній із шкіл Дніпра масово захворіли діти – 14 березня понад 500 учнів не з'явилися на навчання. Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади керівника Служби зовнішньої розвідки України.

      Також у випуску:

      Україна сьогодні відзначає День добровольця. Більше 40 тисяч українців пішли служити до лав збройних сил. І більше 170 тисяч заключили контракт із ЗСУ.

      У Києві вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого.

      Невідомі місцеві патріоти у середмісті окупованого Донбасу повісили синьо-жовтий стяг.

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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