Підсумковий випуск новин за 22:00: Петиція щодо дебатів. Вартість голосів виборців.
У підсумковому випуску новин за 2 квітня станом на 22:00 – громадяни вимагають відповідей від кандидатів у президенти на болючі питання, тому зареєстрували петицію. У Комітеті виборців України поки порахували, скільки коштував один голос кожному з претендентів на президентське крісло. Суму коштів, витрачених на агітацію, поділили на кількість виборців, що підтримали кандидата згідно з даними ЦВК.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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