Підсумковий випуск новин за 22:00: Підготовка дебатів на "Олімпійському". Навчання НАТО
У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 22:00 – нацгвардійці оточили стадіон після того, як Порошенко запросив Зеленського здати аналізи на НСК "Олімпійський". Кораблі НАТО готуються до масштабних військових навчань з українським флотом.
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Джерело: 24 канал
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