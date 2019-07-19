Підсумковий випуск новин за 22:00: Підготовка до виборів у Кривому Розі. Обшуки у Порошенка

У підсумковому випуску новин за 19 липня станом на 22:00 – підготовка до дня виборів виходить на фінішну пряму. Наприклад, на малій батьківщині Володимира Зеленського у його рідному Кривому Розі нинішні коміки з "95 кварталу" на повну стараються, щоб стати "Слугами народу" в парламенті. НАБУ провело обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петрові Порошенку.

Також у випуску: В міській раді Борисполя слідчі обшукали кабінет першого заступника міського голови Миколи Корнійчука. Окружні виборчі дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич. Столичний Подільський суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у державній зраді Кирилові Вишинському.

Джерело: 24 канал