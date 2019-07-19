00:36
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Підготовка до виборів у Кривому Розі. Обшуки у Порошенка

      Випуск новин 525 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 липня станом на 22:00 – підготовка до дня виборів виходить на фінішну пряму. Наприклад, на малій батьківщині Володимира Зеленського у його рідному Кривому Розі нинішні коміки з "95 кварталу" на повну стараються, щоб стати "Слугами народу" в парламенті. НАБУ провело обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петрові Порошенку.

      Також у випуску:

      В міській раді Борисполя слідчі обшукали кабінет першого заступника міського голови Миколи Корнійчука.

      Окружні виборчі дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

      Столичний Подільський суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у державній зраді Кирилові Вишинському.

      blog_ava
      Гелікоптер на окрузі, де програє Пашинський, полетів з Коростеня: відео
      22 липня
      4184
      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини Кривого Рогу НАБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 19 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 561
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2889
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2030
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      373
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук