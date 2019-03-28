Підсумковий випуск новин за 22:00: Підозри оточенню Порошенка. Нелегальні заправки в Україні

У підсумковому випуску новин за 22:00 – генпрокурор Юрій Луценко повідомив про те, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування у справі щодо українського олігарха-утікача Сергія Курченка. Після випадку у Кропивницькому, в Україні одразу ж прикрили кілька нелегальних заправок. Зокрема, сьогодні зупинили роботу трьох АЗС на Тернопільщині.

Також у випуску:

У Харкові знайшли так звані помешкання-рукавички, в яких згідно документів проживає дві сотні людей. Насправді ж – кілька пенсіонерів, якими опікуються соціальні фонди.

Всі справи про незаконне збагачення закрито. НАБУ та Спеціалізована прокуратура втілила в життя рішення Конституційного суду про скасування відповідної статті.

У міжнародному аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон" змінили написання назви української столиці. Тепер замість вживаного раніше Kiev писатимуть Kyiv.