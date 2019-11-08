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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Підрив на гранаті у Харкові. Суд ООН на боці України

      Випуск новин 91 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 листопада станом на 22:00 – у Харківській багатоповерхівці стався вибух. Там 23-річний хлопець підірвав себе гранатою. Він загинув на місці. Суд ООН на боці України. Міжнародна феміда може визнати Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі.

      Також у випуску:

      Розведення військ у Петрівському перенесли.

      В столиці вулиці трапилася Моторошна аварія: вантажівка розтрощила легковий автомобіль.

      Напередодні Дня української мови та писемності українці написали радіодиктант національної єдності.

      blog_ava
      Розведення військ: чи готова Росія піти з Донбасу
      8 листопада
      4353
      Теги: Новини України Випуск новин ООН Новини Харкова Жертви
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