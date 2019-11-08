Підсумковий випуск новин за 22:00: Підрив на гранаті у Харкові. Суд ООН на боці України
У підсумковому випуску новин за 8 листопада станом на 22:00 – у Харківській багатоповерхівці стався вибух. Там 23-річний хлопець підірвав себе гранатою. Він загинув на місці. Суд ООН на боці України. Міжнародна феміда може визнати Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі.
Також у випуску:
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