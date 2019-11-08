Підсумковий випуск новин за 22:00: Підрив на гранаті у Харкові. Суд ООН на боці України

У підсумковому випуску новин за 8 листопада станом на 22:00 – у Харківській багатоповерхівці стався вибух. Там 23-річний хлопець підірвав себе гранатою. Він загинув на місці. Суд ООН на боці України. Міжнародна феміда може визнати Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі.

Також у випуску: Розведення військ у Петрівському перенесли. В столиці вулиці трапилася Моторошна аварія: вантажівка розтрощила легковий автомобіль. Напередодні Дня української мови та писемності українці написали радіодиктант національної єдності.