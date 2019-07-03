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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Похорон Ірини Шевченко. Скандал з Клюєвим і Шарієм

      Випуск новин 285 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 липня станом на 22:00 – Херсон провів в останню путь "маму Іру" – волонтерку і військового медика Ірину Шевченко, яка загинула на передовій під час обстрілу медичного авто. СБУ підтвердила, що Анатолій Шарій та Андрій Клюєв не перебували в Україні протягом останніх п'яти років. ЦВК відмінила їхню реєстрацію.

      Також у випуску:

      Цієї весни в Україні призвали 17 тисяч людей, з них майже половина поповнила лави саме Збройних сил.

      Комітет Ради підтримав законопроект про хімічну кастрацію для педофілів.

      Туристичний сезон у Криму провалився: там порожні пляжі.

      У міжнародний день без поліетилену екологи закликають людей відмовитись від використання вбивчого пластику.

      blog_ava
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      3 липня
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      Теги: Андрій Клюєв Анатолій Шарій Війна на Донбасі Випуск новин СБУ Збройні сили України Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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