Підсумковий випуск новин за 22:00: Похорон Ірини Шевченко. Скандал з Клюєвим і Шарієм
У підсумковому випуску новин за 3 липня станом на 22:00 – Херсон провів в останню путь "маму Іру" – волонтерку і військового медика Ірину Шевченко, яка загинула на передовій під час обстрілу медичного авто. СБУ підтвердила, що Анатолій Шарій та Андрій Клюєв не перебували в Україні протягом останніх п'яти років. ЦВК відмінила їхню реєстрацію.
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Джерело: 24 канал
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