Підсумковий випуск новин за 22:00: Похорон Ірини Шевченко. Скандал з Клюєвим і Шарієм

У підсумковому випуску новин за 3 липня станом на 22:00 – Херсон провів в останню путь "маму Іру" – волонтерку і військового медика Ірину Шевченко, яка загинула на передовій під час обстрілу медичного авто. СБУ підтвердила, що Анатолій Шарій та Андрій Клюєв не перебували в Україні протягом останніх п'яти років. ЦВК відмінила їхню реєстрацію.

Також у випуску:

Цієї весни в Україні призвали 17 тисяч людей, з них майже половина поповнила лави саме Збройних сил.

Комітет Ради підтримав законопроект про хімічну кастрацію для педофілів.

Туристичний сезон у Криму провалився: там порожні пляжі.

У міжнародний день без поліетилену екологи закликають людей відмовитись від використання вбивчого пластику.