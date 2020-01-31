Підсумковий випуск новин за 22:00: Поновлення справи проти Кернеса. Вимкнення опалення в Україні

У підсумковому випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – справу проти харківського міського голови та його охоронців поновив Полтавський апеляційний суд. Геннадію Кернесу та його бодігардам закидають викрадення і катування людей під час Революції Гідності в січні 2014 року. "Нафтогаз" попередив, що жителі 18 міст можуть залишитися без опалення через борг у понад 400 мільйонів гривень.

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Державний секретар США Майк Помпео та Президент України Володимир Зеленський зустрілись у Києві.

Велика Британія не планує вводити зміни у візовий режим для громадян України після виходу із Європейського Союзу.

Народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар подав до суду на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на проінформованих співрозмовників, повідомляє, що силовикам відомо, хто монтував ролик із "плівками Гончарука".