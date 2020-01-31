22:47
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Поновлення справи проти Кернеса. Вимкнення опалення в Україні

      2
      Випуск новин із Дарією Кудімовою / 24 канал

      У підсумковому випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – справу проти харківського міського голови та його охоронців поновив Полтавський апеляційний суд. Геннадію Кернесу та його бодігардам закидають викрадення і катування людей під час Революції Гідності в січні 2014 року. "Нафтогаз" попередив, що жителі 18 міст можуть залишитися без опалення через борг у понад 400 мільйонів гривень.

      Також у випуску:

      Державний секретар США Майк Помпео та Президент України Володимир Зеленський зустрілись у Києві.

      Велика Британія не планує вводити зміни у візовий режим для громадян України після виходу із Європейського Союзу.

      Народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар подав до суду на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.

      Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на проінформованих співрозмовників, повідомляє, що силовикам відомо, хто монтував ролик із "плівками Гончарука".

      Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти
      сьогодні
      8793
      Теги: Розслідування Новини Харкова Геннадій Кернес Новини України Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:35 Головні новини 31 січня: Помпео в Україні, коронавірус – близько
      112
      сьогодні , 22:00 Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      Лілія Шевцова 976
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      7901
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      509
      сьогодні , 20:33 Справа Труханова: що нового відшукало слідство
      1786
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук