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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Порошенко в ООН. День пам'яті Героїв Небесної сотні

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 лютого станом на 22:00 – Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку вкотре наголосив, що серед бойовиків на Донбасі – військовослужбовці російських збройних сил. Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. В цей день від куль силовиків на Майдані загинула майже сотня мітингувальників.

      Також у випуску:

      Генпрокурор Юрій Луценко назвав імена посадовців, які безпосередньо керували розстрілами.

      На Рівненщині сьогодні прощались із військовим Русланом Кондратюком, який загинув 15 лютого на Донеччині. 

      blog_ava
      Естонія готується до війни
      20 лютого
      5253
      Теги: ООН Генасамблея ООН Випуск новин Петро Порошенко Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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