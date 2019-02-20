Підсумковий випуск новин за 22:00: Порошенко в ООН. День пам'яті Героїв Небесної сотні
У підсумковому випуску новин за 20 лютого станом на 22:00 – Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку вкотре наголосив, що серед бойовиків на Донбасі – військовослужбовці російських збройних сил. Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. В цей день від куль силовиків на Майдані загинула майже сотня мітингувальників.
Також у випуску:
Генпрокурор Юрій Луценко назвав імена посадовців, які безпосередньо керували розстрілами.
На Рівненщині сьогодні прощались із військовим Русланом Кондратюком, який загинув 15 лютого на Донеччині.
20 лютого
Джерело: 24 канал
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