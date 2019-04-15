Підсумковий випуск новин за 22:00: Пожежа у паризькому Нотр-Дамі. Нове звернення Зеленського

У підсумковому випуску новин за 15 квітня станом на 22:00 – у столиці Франції зайнявся Собор Паризької Богоматері. Пожежа спалахнула на горищі, де відбувалися реставраційні роботи. Володимир Зеленський записав коротке відеозвернення, яке розмістив на сторінці Зе-команди у Facebook. Ролик традиційно присвятив чинному президенту.

Також у випуску: У прифронтовій Мар'янці готуються до проведення виборів. Поліція затримала ймовірних убивць власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова. У Карпатах намело понад один метр снігу. На Рівненщині п'яний водій влаштував Голлівудські перегони. У Дніпрі не припиняють приймати поранених українських захисників.

Джерело: 24 канал