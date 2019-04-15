Підсумковий випуск новин за 22:00: Пожежа у паризькому Нотр-Дамі. Нове звернення Зеленського
У підсумковому випуску новин за 15 квітня станом на 22:00 – у столиці Франції зайнявся Собор Паризької Богоматері. Пожежа спалахнула на горищі, де відбувалися реставраційні роботи. Володимир Зеленський записав коротке відеозвернення, яке розмістив на сторінці Зе-команди у Facebook. Ролик традиційно присвятив чинному президенту.
Також у випуску:
У прифронтовій Мар'янці готуються до проведення виборів.
Поліція затримала ймовірних убивць власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова.
У Карпатах намело понад один метр снігу.
На Рівненщині п'яний водій влаштував Голлівудські перегони.
У Дніпрі не припиняють приймати поранених українських захисників.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі