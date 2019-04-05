Підсумковий випуск новин за 22:00: Прийняття протоколів ЦВК. Реакція міжнародних ЗМІ
У підсумковому випуску новин за 5 квітня станом на 22:00 – всі протоколи із мокрими печатками прийняла Центральна виборча комісія. Це документи зі 199 окружних комісій України і з однієї закордонної. Іноземні ЗМІ висміюють політичні баталії українських виборів.
Також у випуску:
Скільки разів та як проходили дискусії кандидатів у президенти України.
Активісти закликають Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.
У Маріуполі багатоквартирний будинок тріснув навпіл.
Джерело: 24 канал
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