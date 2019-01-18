Підсумковий випуск новин за 22:00: Прощання з убитим мером Гданська. Бізнес Зеленського в Росії

У підсумковому випуску новин за 18 січня станом на 22:00 – тисячі людей прийшли віддати шану вбитому Павлу Адамовічу. Від самого ранку вони сім'ями приходили до Європейського центру Солідарності, де виставили труну з тілом. Протеже Коломойського – Володимир Зеленський, який зібрався в Президенти, стверджує, що не має бізнесу в Росії, прокоментувавши розслідування журналістів програми "Схеми".

Також у випуску: Ісламська держава та вибухи у Магнітогорську: що приховує влада Росії? На Житомирщині невідомі лякають жителів села, які покинули Московський патріархат і перейшли до Православної церкви України. У Херсоні невідомі відкрили вогонь просто під час прес-конференції.