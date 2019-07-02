Підсумковий випуск новин за 22:00: Протест проти Клюєва і Шарія на Майдані. Зеленський у Канаді
У підсумковому випуску новин за 2 липня станом на 22:00 – приблизно тисяча людей зібралися на Майдані, аби висловити своє незадоволення щодо реєстрації у ЦВК одіозних кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Володимир Зеленський прибув до Канади з візитом, там проходить велика конференція з підтримки реформ в Україні.
Також у випуску:
ЦВК таки зареєструвала екс-регіонала та колишнього соратника Януковича – Андрія Клюєва та одіозного блогера-українофоба Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.
Андрій Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори.
Володимир Путін доручив розробити правила спрощеного переходу українців в російське громадянство.
Джерело: 24 канал
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