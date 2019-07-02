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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Протест проти Клюєва і Шарія на Майдані. Зеленський у Канаді

      Випуск новин 86 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 липня станом на 22:00 – приблизно тисяча людей зібралися на Майдані, аби висловити своє незадоволення щодо реєстрації у ЦВК одіозних кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Володимир Зеленський прибув до Канади з візитом, там проходить велика конференція з підтримки реформ в Україні.

      Також у випуску:

      ЦВК таки зареєструвала екс-регіонала та колишнього соратника Януковича – Андрія Клюєва та одіозного блогера-українофоба Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

      Андрій Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори.

      Володимир Путін доручив розробити правила спрощеного переходу українців в російське громадянство.

      blog_ava
      Протест проти рестрації кандидатами в Раду Клюєва і Шарія: учасники звернулись до Зеленського
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Канада Випуск новин Сергій Клюєв Анатолій Шарій Протести
      Джерело: 24 канал
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