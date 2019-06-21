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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести в Грузії. Реакції ВРУ на рішення КС щодо її розпуску

      Випуск новин 236 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 21 червня станом на 22:00 – у Тбілісі біля парламенту почалася нова акція антиросійського протесту. Народні депутати не дуже обурилися рішенням Конституційного суду щодо законності президентського указу про розпуск парламенту, більшість із них сьогодні у Раду просто не прийшла.

      Також у випуску:

      На Донбасі стріляли, та продовжують стріляти. Російські найманці щодня б'ють по захисникам міста Мар'їнка.

      Туреччина звільнила з-під варти росіянина, який минулого року на курорті Аланія вбив українця.

      В Одесі суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дарини Лук'яненко.

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      Теги: Новини України Випуск новин Антиросійські протести у Грузії Конституційний суд Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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