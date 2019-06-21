Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести в Грузії. Реакції ВРУ на рішення КС щодо її розпуску

У підсумковому випуску новин за 21 червня станом на 22:00 – у Тбілісі біля парламенту почалася нова акція антиросійського протесту. Народні депутати не дуже обурилися рішенням Конституційного суду щодо законності президентського указу про розпуск парламенту, більшість із них сьогодні у Раду просто не прийшла.

Також у випуску: На Донбасі стріляли, та продовжують стріляти. Російські найманці щодня б'ють по захисникам міста Мар'їнка. Туреччина звільнила з-під варти росіянина, який минулого року на курорті Аланія вбив українця. В Одесі суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дарини Лук'яненко.

Джерело: 24 канал