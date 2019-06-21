Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести в Грузії. Реакції ВРУ на рішення КС щодо її розпуску
У підсумковому випуску новин за 21 червня станом на 22:00 – у Тбілісі біля парламенту почалася нова акція антиросійського протесту. Народні депутати не дуже обурилися рішенням Конституційного суду щодо законності президентського указу про розпуск парламенту, більшість із них сьогодні у Раду просто не прийшла.
Також у випуску:
На Донбасі стріляли, та продовжують стріляти. Російські найманці щодня б'ють по захисникам міста Мар'їнка.
Туреччина звільнила з-під варти росіянина, який минулого року на курорті Аланія вбив українця.
В Одесі суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дарини Лук'яненко.
Джерело: 24 канал
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