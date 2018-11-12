Підсумковий випуск новин за 22:00: Псевдовибори у фейкових республіках. Кривий Ріг без опалення

У підсумковому випуску новин за 12 листопада станом на 22:00 – В Державному департаменті США заявили, що вибори в ОРДЛО це лише спроба узаконити псевдореспубліки. У домівках більш ніж половини жителів Кривогу Рогу досі немає тепла, люди почали палити шини під міськрадою.

Також у випуску: Генпрокуратура звинувачує колишнього мера Харкова Михайла Добкіна і його прихильників в земельній афері. За даними ізраїльських військових, бойовики угрупування ХАМАС запустили близько 200 ракет і бік Ізраїльської території. Павловського заарештовано у справі про вбивство активістки Гандзюк. 12 листопада райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.