Підсумковий випуск новин за 22:00: Річниця розгону студентів у Києві. Засідання у справі Гандзюк

У підсумковому випуску за 30 листопада станом на 22:00 – 1 грудня мине рівно п'ять років з часу першого жорстокого розгону студентів на Євромайдані. Жодного вироку для винуватців тих кривавих подій досі не винесли. У Херсоні заслухали усіх свідків у справі вбитої активістки Катерини Гандзюк. У місті завершилось засідання тимчасової слідчої комісії, створеної парламентом для розслідування справи.

Також у випуску: СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві. Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років.