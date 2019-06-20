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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Рішення КСУ щодо указу Зеленського. Деталі вбивства дівчинки

      Випуск новин 297 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 червня станом на 22:00 – Конституційний Суд дозволив розпустити Верховну Раду. На закритому засіданні судді визнали указ Президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту законним. Нова інформація про трагедію на Одещині. Правоохоронці назвали ймовірні мотиви вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко: задушив, бо не вдалося зґвалтувати.

      Також у випуску:

      Президент Володимир Зеленський переназвав Адміністрацію Президента на Офіс і скоротив штат.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через рішення депутатів міської ради повернути проспекту Петра Григоренка назву, яка була до декомунізації.

      Нові версії слідства щодо загибелі Дмитра Тимчука.

      Володимир Путін заявив, що окупація Донбасу Росією – повна нісенітниця.

      blog_ava
      Офіційно: Конституційний суд дозволив розпустити Верховну Раду
      сьогодні
      30316
      Теги: Новини України Випуск новин Конституційний суд Володимир Зеленський Дарія Лук'яненко Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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