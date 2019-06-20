Підсумковий випуск новин за 22:00: Рішення КСУ щодо указу Зеленського. Деталі вбивства дівчинки

У підсумковому випуску новин за 20 червня станом на 22:00 – Конституційний Суд дозволив розпустити Верховну Раду. На закритому засіданні судді визнали указ Президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту законним. Нова інформація про трагедію на Одещині. Правоохоронці назвали ймовірні мотиви вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко: задушив, бо не вдалося зґвалтувати.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський переназвав Адміністрацію Президента на Офіс і скоротив штат. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через рішення депутатів міської ради повернути проспекту Петра Григоренка назву, яка була до декомунізації. Нові версії слідства щодо загибелі Дмитра Тимчука. Володимир Путін заявив, що окупація Донбасу Росією – повна нісенітниця.

Джерело: 24 канал