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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Роковини чорнобильської трагедії. Нові вибухи на Шрі-Ланці

      Випуск новин 92 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 квітня станом на 22:00 – 33 роки тому радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, Росію та низку країн Європи. Журналісти 24 каналу з'ясували, як пережили техногенну катастрофу учасники тих подій. На Шрі-Ланці пролунало три нові вибухи у східній частині острова. Саме там триває антитерористична операція через минулотижневі вибухи у храмах.

      Також у випуску:

      У шахті на Луганщині вибухнув метан.

      ЦВК отримала усі протоколи з мокрими печатками.

      Нафтопровід "Дружба" перекрили на невизначений термін.

      Українські прикордонники печуть великодні паски. 

       

       

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Серія терактів на Шрі-Ланці Чорнобиль
      Джерело: 24 канал
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