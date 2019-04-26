Підсумковий випуск новин за 22:00: Роковини чорнобильської трагедії. Нові вибухи на Шрі-Ланці

У підсумковому випуску новин за 26 квітня станом на 22:00 – 33 роки тому радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, Росію та низку країн Європи. Журналісти 24 каналу з'ясували, як пережили техногенну катастрофу учасники тих подій. На Шрі-Ланці пролунало три нові вибухи у східній частині острова. Саме там триває антитерористична операція через минулотижневі вибухи у храмах.

Також у випуску: У шахті на Луганщині вибухнув метан. ЦВК отримала усі протоколи з мокрими печатками. Нафтопровід "Дружба" перекрили на невизначений термін. Українські прикордонники печуть великодні паски.

Джерело: 24 канал