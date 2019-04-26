Підсумковий випуск новин за 22:00: Роковини чорнобильської трагедії. Нові вибухи на Шрі-Ланці
У підсумковому випуску новин за 26 квітня станом на 22:00 – 33 роки тому радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, Росію та низку країн Європи. Журналісти 24 каналу з'ясували, як пережили техногенну катастрофу учасники тих подій. На Шрі-Ланці пролунало три нові вибухи у східній частині острова. Саме там триває антитерористична операція через минулотижневі вибухи у храмах.
Також у випуску:
У шахті на Луганщині вибухнув метан.
ЦВК отримала усі протоколи з мокрими печатками.
Нафтопровід "Дружба" перекрили на невизначений термін.
Українські прикордонники печуть великодні паски.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі