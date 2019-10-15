23:11
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Російський пропагандист в Києві. Наслідки тайфуну в Японії

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 жовтня станом на 22:00 – Києвом вільно гуляє ведучій російських пропагандистських ток шоу Боріс Корчєвніков. Він у своїх програмах розповідав про звірства майданівців проти мирного "Беркуту". Стихія у Японії забрала життя вже 73 людей. Країною пронісся найпотужніший за останні шість десятиліть тайфун Хагібісі.

      Також у випуску:

      На передовій загинуло двоє українських військових.

      "Приватбанк" виграв суд у Лондоні, тому активи Коломойського досі залишаються під арештом.

      Рада Європи розглядає судову реформу Володимира Зеленського.

      blog_ava
      Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов
      сьогодні
      12379
      Теги: Випуск новин Новини Києва Японія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      сьогодні , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 130
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні , 21:34 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 17995
      "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      сьогодні , 21:01 "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      Світлана Попова 1469
      Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      сьогодні , 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      Юлія Девда 639
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 20:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2125
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук