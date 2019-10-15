Підсумковий випуск новин за 22:00: Російський пропагандист в Києві. Наслідки тайфуну в Японії
У підсумковому випуску новин за 15 жовтня станом на 22:00 – Києвом вільно гуляє ведучій російських пропагандистських ток шоу Боріс Корчєвніков. Він у своїх програмах розповідав про звірства майданівців проти мирного "Беркуту". Стихія у Японії забрала життя вже 73 людей. Країною пронісся найпотужніший за останні шість десятиліть тайфун Хагібісі.
Також у випуску:
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