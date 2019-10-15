Підсумковий випуск новин за 22:00: Російський пропагандист в Києві. Наслідки тайфуну в Японії

У підсумковому випуску новин за 15 жовтня станом на 22:00 – Києвом вільно гуляє ведучій російських пропагандистських ток шоу Боріс Корчєвніков. Він у своїх програмах розповідав про звірства майданівців проти мирного "Беркуту". Стихія у Японії забрала життя вже 73 людей. Країною пронісся найпотужніший за останні шість десятиліть тайфун Хагібісі.

Також у випуску: На передовій загинуло двоє українських військових. "Приватбанк" виграв суд у Лондоні, тому активи Коломойського досі залишаються під арештом. Рада Європи розглядає судову реформу Володимира Зеленського.