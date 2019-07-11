Підсумковий випуск новин за 22:00: Розмова Зеленського з Путіним. Порошенка викликали в ДБР
У підсумковому випуску новин за 11 липня станом на 22:00 – Президент України Володимир Зеленський вперше з початку своєї каденції поговорив із російським президентом Володимиром Путіним. Петра Порошенка викликали у Державне бюро розслідувань на допит як свідка у справі про ухилення від сплати податків.
Також у випуску:
Чому українські виборці підтримують політиків режиму Януковича.
Народні депутати ухвалили новий Виборчий кодекс.
Як виглядатимуть бюлетені на парламентських виборах в Україні.
У Харкові повернули скандальне погруддя радянському маршалу Жукову, порушивши закон.
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