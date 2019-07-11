Підсумковий випуск новин за 22:00: Розмова Зеленського з Путіним. Порошенка викликали в ДБР

У підсумковому випуску новин за 11 липня станом на 22:00 – Президент України Володимир Зеленський вперше з початку своєї каденції поговорив із російським президентом Володимиром Путіним. Петра Порошенка викликали у Державне бюро розслідувань на допит як свідка у справі про ухилення від сплати податків.

Також у випуску: Чому українські виборці підтримують політиків режиму Януковича. Народні депутати ухвалили новий Виборчий кодекс. Як виглядатимуть бюлетені на парламентських виборах в Україні. У Харкові повернули скандальне погруддя радянському маршалу Жукову, порушивши закон.