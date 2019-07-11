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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Розмова Зеленського з Путіним. Порошенка викликали в ДБР

      Випуск новин 313 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 липня станом на 22:00 – Президент України Володимир Зеленський вперше з початку своєї каденції поговорив із російським президентом Володимиром Путіним. Петра Порошенка викликали у Державне бюро розслідувань на допит як свідка у справі про ухилення від сплати податків.

      Також у випуску:

      Чому українські виборці підтримують політиків режиму Януковича.

      Народні депутати ухвалили новий Виборчий кодекс.

      Як виглядатимуть бюлетені на парламентських виборах в Україні.

      У Харкові повернули скандальне погруддя радянському маршалу Жукову, порушивши закон.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Володимир Путін Випуск новин Україна – Росія Петро Порошенко Державне бюро розслідувань
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