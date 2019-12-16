Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал із Зозулею. Підпал автівки соратника Труханова
У підсумковому випуску новин за 16 грудня станом на 22:00 – в Іспанії розгорівся новий скандал навколо українця Романа Зозулі. Цього разу футболіста назвали неонацистом та расистом. В Одесі на вулиці Артилерійській згорів позашляховик соратника мера Одеси Геннадія Труханова – Олександра Ахмерова.
Також у випуску:
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