Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал з Трухановим і журналістом. "Наказ" Насірова

У підсумковому випуску новин за 27 грудня станом на 22:00 – мер Одеси Геннадій Труханов відштовхнув журналіста "Радіо Свобода" через незручні запитання. Роман Насіров прийшов до ДФС і підписав наказ про своє поновлення на посаді – щоправда, без вихідного номера і печатки.

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