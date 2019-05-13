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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальні нагороди від Порошенка. Інавгурація Зеленського

      Випуск новин 118 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 13 травня станом на 22:00 – чинний президент Петро Порошенко в останні тижні рясно роздає нагороди та звання. Переважно, "своїм людям", як кажуть експерти, – дякує своїй команді. Відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту, головною темою якого стало питання визначення дати інавгурації новообраного президента. Депутати не змогли дійти згоди.

      Також у випуску:

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      Справи нападів на харківських громадських активістів заслухали на виїзному засіданні тимчасової слідчої комісії ВРУ.

      Республіканці і демократи США відкрили новий фронт політичної боротьби – в Україні: залучені генпрокурор України Юрій Луценко, нардеп Сергій Лещенко, адвокат Дональда Трампа Роберт Джуліані і посол США Марі Йованович.

      Володимир Зеленський заплатить штраф за те, що публічно показав результати свого голосування.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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