Підсумковий випуск новин за 22:00: "Слуга народу" і журналісти. День прапора в Україні
У підсумковому випуску новин за 23 серпня станом на 22:00 – обіцянки Володимира Зеленського налагодити комунікацію зі суспільством залишилися невиконаними. Доказ цьому – останній скандал з Бужанським і Дубінським. Україна замайоріла синьо-жовтими кольорами. Сьогодні люди відзначали День державного стяга.
Також у випуску:
У Львові відкрили частину Меморіалу Небесній Сотні.
Підготовча група затвердила сценарій урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня.
Вакарчук закликає Зеленського зімнити Конституцію.
Володимир Зеленський зазначив, що питання обміну полоненими – питання кількох днів, і що працював над цим більше двох місяців. Але наразі не може надати більше інформації.
Джерело: 24 канал
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