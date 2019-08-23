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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: "Слуга народу" і журналісти. День прапора в Україні

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 серпня станом на 22:00 – обіцянки Володимира Зеленського налагодити комунікацію зі суспільством залишилися невиконаними. Доказ цьому – останній скандал з Бужанським і Дубінським. Україна замайоріла синьо-жовтими кольорами. Сьогодні люди відзначали День державного стяга.

      Також у випуску:

      У Львові відкрили частину Меморіалу Небесній Сотні.

      Підготовча група затвердила сценарій урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня.

      Вакарчук закликає Зеленського зімнити Конституцію.

      Володимир Зеленський зазначив, що питання обміну полоненими – питання кількох днів, і що працював над цим більше двох місяців. Але наразі не може надати більше інформації.

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      Теги: Новини України Випуск новин Слуга народу Журналісти
      Джерело: 24 канал
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