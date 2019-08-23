Підсумковий випуск новин за 22:00: "Слуга народу" і журналісти. День прапора в Україні

У підсумковому випуску новин за 23 серпня станом на 22:00 – обіцянки Володимира Зеленського налагодити комунікацію зі суспільством залишилися невиконаними. Доказ цьому – останній скандал з Бужанським і Дубінським. Україна замайоріла синьо-жовтими кольорами. Сьогодні люди відзначали День державного стяга.

Також у випуску: У Львові відкрили частину Меморіалу Небесній Сотні. Підготовча група затвердила сценарій урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня. Вакарчук закликає Зеленського зімнити Конституцію. Володимир Зеленський зазначив, що питання обміну полоненими – питання кількох днів, і що працював над цим більше двох місяців. Але наразі не може надати більше інформації.

Джерело: 24 канал