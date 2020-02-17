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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Смертельна ДТП в Броварах. Скандальна заява Бірюкова

      Випуск новин 42

      У підсумковому випуску новин за 17 лютого станом на 22:00 – ДБР готує підозру поліцейському, який напередодні напідпитку збив двох людей на пішохідному переході у Броварах. Чоловіка затримали, тепер суд має обрати йому запобіжний захід. Волонтер Юрій Бірюков вибачився за те, що назвав покидьками військових, які на президентських виборах голосували за Володимира Зеленського.

      Також у випуску:

      Спецпредставника США з питань України не буде. Про це в інтерв'ю одному з видань заявив колишній посол США в нашій державі Джон Хербст.

      СБУ викрила мережу "ботоферм", що діяла одразу в кількох регіонах України. 

      Кількість жертв коронавірусу зросла до 1775 людей.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Випуск новин Новини України Новини Києва Поліція Аварії та ДТП
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