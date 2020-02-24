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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Стрілянина у Дніпрі. Спалах коронавірусу в Італії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 лютого станом на 22:00 – у Дніпрі ввечері невідомі відкрили вогонь. Поранені троє людей: у двох із них прострелені ноги, у третього – поранення шиї. Нині в місті – оперлан "Сирена". В Італії померли шестеро людей, в яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні сягає понад 200 людей.

      Також у випуску:

      У Києві відбулася автотроща за участі маршрутки: постраждало 11 людей.

      Нью-Йоркський суд присяжних виніс вирок 67-річному кінопродюсеру Гарві Вайнштейну: йому загрожує до 25 років позбавлення волі за сексуальне насильство.

      На Кіровоградщині зафіксували два смертельні випадки від грипу.

      Очільник Кремля Володимир Путін в інтерв’ю російському виданню сказав, що українці та росіяни – один народ, а якщо копнути глибше – то українців взагалі не існує.

       

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      сьогодні
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Стрілянина Новини Дніпра Випуск новин
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