Підсумковий випуск новин за 22:00: Стрілянина у Дніпрі. Спалах коронавірусу в Італії

У випуску новин за 24 лютого станом на 22:00 – у Дніпрі ввечері невідомі відкрили вогонь. Поранені троє людей: у двох із них прострелені ноги, у третього – поранення шиї. Нині в місті – оперлан "Сирена". В Італії померли шестеро людей, в яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні сягає понад 200 людей.

Також у випуску: У Києві відбулася автотроща за участі маршрутки: постраждало 11 людей. Нью-Йоркський суд присяжних виніс вирок 67-річному кінопродюсеру Гарві Вайнштейну: йому загрожує до 25 років позбавлення волі за сексуальне насильство. На Кіровоградщині зафіксували два смертельні випадки від грипу. Очільник Кремля Володимир Путін в інтерв’ю російському виданню сказав, що українці та росіяни – один народ, а якщо копнути глибше – то українців взагалі не існує.