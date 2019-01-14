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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд над Трухановим. Втрати на фронті

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 січня станом на 22:00 – в Одесі триває суд над головою міста Геннадієм Трухановим за оборудки з купівлею заводу "Краян". Та активісти звинувачують посадовця ще й у покриванні і організації незаконних забудов у місті. На фронті загинув український військовий, двох поранили. Вогонь ворог відкривав п'ять разів.

      Також у випуску:

      У Києві трапилася пожежа на території Києво-Печерської лаври.

      Суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування проти генпрокурора Юрія Луценка за підозрою у хабарництві. 

      Генпрокуратура повернула до САП подання про зняття депутатської недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.

      Мер польського Гданська Павел Адамович, якого поранили ножем під час концерту, помер у реанімації. 

      Теги: Випуск новин Геннадій Труханов Новини Одеси Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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