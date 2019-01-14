Підсумковий випуск новин за 22:00: Суд над Трухановим. Втрати на фронті

У підсумковому випуску новин за 14 січня станом на 22:00 – в Одесі триває суд над головою міста Геннадієм Трухановим за оборудки з купівлею заводу "Краян". Та активісти звинувачують посадовця ще й у покриванні і організації незаконних забудов у місті. На фронті загинув український військовий, двох поранили. Вогонь ворог відкривав п'ять разів.

Також у випуску: У Києві трапилася пожежа на території Києво-Печерської лаври. Суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування проти генпрокурора Юрія Луценка за підозрою у хабарництві. Генпрокуратура повернула до САП подання про зняття депутатської недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича. Мер польського Гданська Павел Адамович, якого поранили ножем під час концерту, помер у реанімації.